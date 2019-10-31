قضاة الجزائر يُطالبون الرئيس المؤقت بمراجعة قرارات وزارة العدل!

قامت نقابة القضاة الجزائريين أمس الأربعاء، بتوجيه نداء عاجل للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، بصفته رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء، من أجل التدخل لمعالجة قضية حركة التغييرات الأخيرة التي دفعتهم لخوض إضراب مفتوح عن العمل.

حيث جاء ذلك في بيان للنقابة الوحيدة المعتمدة للقضاة بالبلاد والتي تضم نحو 6000 قاض.

هذا ويستمر إضراب القضاة الجزائريين لليوم الخامس، بعدما انطلق الأحد احتجاجاً على تغييرات وتنقلات واسعة شملت 3 آلاف قاضي، أقرها المجلس الأعلى للقضاء.

كما يتهم القضاة، وزارة العدل بالتعدي على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء عند اعتماد الحركة” الأخيرة، وهو ما تنفيه الوزارة، وتؤكد أن إضراب القضاة مخالف للقانون.

وكانت نقابة القضاة قد قالت في بيانها الذي صدر يوم أمس: