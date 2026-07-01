قضية تثير تفاعلاً واسعاً.. نور الكاديكي تكشف: ما تعرضت له كان كابوساً حقيقياً

أعلنت الفنانة الليبية نور الكاديكي اتخاذ إجراءات قانونية بحق مساعد مخرج، بعد اتهامه باحتجازها وتهديدها داخل أحد الأماكن، مؤكدة أنها أبلغت الجهات المختصة وتركت القضية في مسارها القانوني.

وكشفت الكاديكي تفاصيل الواقعة عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، حيث تحدثت عن تجربة وصفتها بأنها من أصعب المواقف التي مرت بها.

وقالت: «لم أتخيل يومًا أن أخرج من منزلي من أجل فرصة عمل، وأعود وأنا أحمل كل هذا الخوف. كل ما حدث بدأ برسالة وعرض عمل بدا طبيعيًا، لكن ما تعرضت له بعد ذلك كان كابوسًا حقيقيًا».

وأضافت: «ذهبت وأنا أثق أنني ذاهبة إلى مقابلة تخص عملي، لكنني فوجئت، بحسب ما أبلغت به الجهات المختصة، بمحاولة احتجازي وتهديدي داخل المكان، في لحظات شعرت فيها أنني قد لا أخرج مرة أخرى».

وتابعت موضحة تفاصيل ما جرى: «قاومت بكل ما أملك، واستغثت بمن حولي، ولولا تدخل الجيران والعمال ورجال الأمن، بعد فضل الله، لما كنت أكتب هذه الكلمات اليوم».

وأكدت الفنانة الليبية أن الواقعة لم تقتصر على الاحتجاز والتهديد، مشيرة إلى فقدان عدد من مقتنياتها الشخصية خلال الحادثة.

وقالت: «تم الاستيلاء على هاتفي وسيارتي، لكن ما كان يشغلني في تلك اللحظة هو النجاة بحياتي. لقد اتخذت جميع الإجراءات القانونية، وأثق في العدالة حتى تأخذ مجراها، ولن أتحدث في تفاصيل إضافية احترامًا لسير التحقيقات».

بلاغ رسمي واتهامات بالاحتجاز والاستيلاء على مقتنيات شخصية

وبحسب ما ورد في البلاغ الذي تقدمت به الفنانة، فإنها تتهم مساعد مخرج باحتجازها داخل منزله والتعدي عليها بالتهديد وتصويرها دون إذن.

كما تضمن البلاغ اتهامات بالاستيلاء على مصوغاتها الذهبية ومتعلقاتها الشخصية، مشيرة إلى أن الواقعة بدأت عقب توجهها إلى منزل المتهم قبل أن تتطور إلى خلاف انتهى – وفق روايتها – باحتجازها داخل المكان وتصويرها وسرقة مقتنياتها، ما دفعها إلى اللجوء للجهات المختصة وفتح محضر رسمي بالواقعة.

رسالة تحذير للفتيات

وفي خضم حديثها عن الحادثة، وجهت نور الكاديكي رسالة تحذيرية إلى الفتيات، دعت فيها إلى توخي الحذر عند التعامل مع العروض المهنية غير الواضحة.

وقالت: «أقول لكل فتاة: لا تثقي في أي شخص لمجرد أنه يتحدث باسم العمل أو الفن. إذا شعرتِ بالخطر، فاصرخي، واطلبي المساعدة، وغادري المكان فورًا».

وأضافت: «ولا تخافي من أي شخص يهددك بصور أو فيديوهات، فكرامتك وحياتك أهم من أي شيء».

من هي نور الكاديكي؟

وتُعد نور الكاديكي من الأسماء المعروفة في الوسط الفني الليبي، حيث حصلت على لقب ملكة جمال ليبيا عام 2010، قبل أن تفوز بلقب “جوهرة العرب” في المغرب عام 2011.

واتجهت بعد ذلك إلى مجال التمثيل، وبدأت مسيرتها الفنية خلال عام 2011، وقدمت عددًا من الأعمال الفنية التي ساهمت في حضورها على الساحة الفنية الليبية والعربية.