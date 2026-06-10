قضية فساد مصرفي جديدة تهزّ «القطاع المالي»

باشرت نيابة مكافحة الفساد، التابعة لدائرة اختصاص محكمة استئناف بنغازي، تحقيقات موسعة في واقعة تتعلق بعملية مصرفية أُجريت وسهلت الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وأربعمائة وثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وخمسة وستون دينارًا من أموال المصرف التجاري الوطني، وذلك عقب تحويل المبلغ إلى حساب شركة وهمية.

وأظهرت نتائج التحقيقات أن العملية جرت عبر إجراءات مصرفية أُجيزت من قبل نائب سابق لمدير فرع المصرف في بنغازي، إلى جانب موظفين اثنين داخل الفرع، رغم علمهم بأن حساب طالب التحويل لا يحتوي على رصيد يغطي قيمة أمر التحويل.

وكشفت التحقيقات أن إرادة المتهمين اتجهت إلى تمرير التحويل المالي رغم عدم توفر الضمانات المالية اللازمة، ما أسهم في الاستيلاء على الأموال العامة عبر مسار مصرفي غير قانوني.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، أصدر المحقق المختص قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة القضية، في إطار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة تحقيقات تجريها نيابة مكافحة الفساد في ليبيا لملاحقة قضايا الاستيلاء على المال العام والتلاعب في العمليات المصرفية، والتي تشكل أحد أبرز الملفات المرتبطة بالحوكمة المالية والرقابة على المؤسسات المصرفية في البلاد.