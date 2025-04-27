قضية «قطر غيت».. اتهامات مثيرة للجدل وردود قطرية حاسمة

وصف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قضية “قطر غيت” بأنها مجرد “بروباغندا صحفية لأغراض سياسية” ولا أساس لها من الصحة.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، هاكان فيدان، إن “العمل على شيطنة الدور القطري في مفاوضات الإفراج عن المحتجزين بين حركة “حماس” الفلسطينية وإسرائيل بغرض تحجيمه لن ينجح”.

كما شدد الوزير القطري على “أهمية التعاون مع مصر لتحقيق تهدئة دائمة وحماية المدنيين، مع التركيز على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفقًا لحل الدولتين”.

وأضاف وزير الخارجية القطري: “لا أعلم سوى فضيحة “ووتر غيت” في عهد الرئيس الأمريكي الراحل، ريتشارد نيكسون، وعندما تحدثوا عن أن قطر مخترقة مكتب نتنياهو، لا أعلم من أين أتوا بهذه الادعاءات، ولا أعلم من أين جاءوا بسيناريوهات بأن قطر ظبّطت مستشاري نتتياهو”.

وقال: “الغرض من استهداف الدور القطري هو تشويه سمعة مصر، لكننا نعمل مع القاهرة كفريق عمل واحد، وعلى اتصال وتنسيق مستمر مع الأشقاء في مصر بشأن مفاوضات الإفراج عن المحتجزين لدى “حماس” وإسرائيل”.

يذكر أن قضية “قطر غيت” هي فضيحة سياسية أثارت جدلاً واسعًا في إسرائيل، وتتعلق القضية بمزاعم تورط مستشارين مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تلقي أموال من قطر عبر جماعات ضغط لتحسين صورتها دوليًا وتعزيز مصالحها داخل إسرائيل، وتشمل التحقيقات اتهامات بالرشوة، الاتصال بعميل أجنبي، خيانة الأمانة، غسيل الأموال، وجرائم ضريبية.