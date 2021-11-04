قضية «لوكربي» تعود للواجهة من جديد

كشفت وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن استعداد ليبيا للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسليمها المتهم في قضية لوكربي «أبوعجيلة مسعود» الموقوف حاليا في طرابلس.

المنقوش وفي حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، ذكرت أن الحكومة تريد علاقات جيدة مع الولايات المتحدة وأنّ واشنطن تريد تسلم «أبوعجيلة مسعود».

وأوضحت المنقوش أن حكومة الوحدة الوطنية، تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين.

الجدير بالذكر أن مسؤولون أمريكيون يقولون أن «مسعود بوعجيلة، قد ساعد في صنع القنبلة التي أسقطت الطائرة فوق بلدة لوكيربي عام 1988».

وكان معمر القذافي اعترف في عام 2003 بمسؤولية ليبيا عن تفجير الطائرة ودفعت ليبيا تعويضات لعائلات الضحايا.