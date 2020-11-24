قضية «لوكربي» تعود من جديد و محكمة بريطانية تنظر بالطعن

ستبدأ المحكمة العليا في اسكتلندا، اليوم الثلاثاء، بالنظر في الطعن المقدم ضد إدانة “عبد الباسط المقرحي” في قضية تفجير لوكربي عام 1988.

صدر في عام 2001 حكم الإدانة بحق الضابط السابق في المخابرات الليبية عبد الباسط المقرحي بقتل 270 شخصا في تفجير طائرة الركاب المتجهة من لندن إلى نيويورك فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية في ديسمبر 1988.

وحكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة، لكن السلطات الاسكتلندية أفرجت عنه لاعتبارات إنسانية في عام 2009، نظرا لإصابته بمرض السرطان وتوفي المقرحي في ليبيا عام 2012.

وفي شهر مارس الماضي قررت هيئة مراجعة مستقلة في اسكتلندا أنه من حق عائلة المقرحي أن تقدم طعنا في حكم الإدانة.

وأفاد محامي عائلة المقرحي عامر أنور في بيان له، قائلاً: إن “إلغاء الحكم سيعني أن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستكتشفان أنهما عاشتا كذبة ضخمة على مدى 31 عاما، وسجنتا رجلا كانتا تعرفان أنه بريء وتعاقبان الشعب الليبي على جريمة لم يرتكبها” وفقا لما ذكرت قناة “روسيا اليوم”.

يذكر أن معمر القذافي اعترف في عام 2003 بمسؤولية ليبيا عن تفجير الطائرة ودفعت ليبيا تعويضات لعائلات الضحايا.