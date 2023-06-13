قضية هانيبال القذافي.. محور لقاء «السني» برئيس لجنة العقوبات

التقى مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة طاهر، بمقر البعثة الليبية في نيويورك، مع السفير كميهيرو ايشيكاني مندوب اليابان لدى الأمم المتحدة ورئيس اللجنة المنشأة بالقرار 1970 (لجنة العقوبات).

وأفاد السني في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء تناول آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود المبذولة لإتمام التوافق حول القوانين الانتخابية.

كما تطرق اللقاء إلى آليات عمل لجنة العقوبات حيث أوضح النسي ملاحظات وتحفظات دولة ليبيا حول طرق عمل اللجنة بشكل عام وبالأخص في موضوع الأسماء الموضوعة على قائمة العقوبات، حيث كانت ليبيا قد طلبت منذ فترة رفع أسماء عدد من المواطنين من تلك القائمة سواء لدواعي إنسانية أو نظراً لانتفاء أسباب وجودهم عليها بالأساس.

وفي ذات السياق، نقل السني للسفير ايشيكاني موقف حكومة الوحدة الوطنية من مسؤولية لجنة العقوبات للوضع غير الإنساني الذي يتعرض له المواطن هانيبال القذافي والمحتجز قسراً في لبنان منذ 8 سنوات دون أي حق أو سند قانوني، وضرورة العمل المشترك للإفراج عنه دون تأخير وعدم تسّييس القضية، خصوصاً بعد تدهور الوضع الصحي للمعني لدخوله إضراب مفتوح عن الطعام.

كما أوضح المندوب الليبي أهمية العمل مع اللجنة المشتركة التي أنشأها المجلس الرئاسي مع الحكومة لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية وذات الاختصاص.