قطاع السياحة في إسرائيل يحتضر

ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن قطاع السياحة في إسرائيل تضرر بشكل كبير منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث انخفضت الإقامات الفندقية بنسبة 29% في أكتوبر.

وبحسب تقرير أصدرته جمعية الفنادق الإسرائيلية، “توقفت السياحة في إسرائيل بنسبة 20%، وشهدت الفنادق انخفاضا بنسبة 29% في الإقامات مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حتى أن 90 فندقا أغلق أبوابه”.

وبحسب التقري، “أما الإقامات السياحية الدولية فاختفت تقريبا، ولم يتم تسجيل سوى 120 ألف ليلة مبيت للسياح في أكتوبر الماضي، وهو انخفاض بنسبة 63% عن أكتوبر 2023، وانخفاض بنسبة 86% مقارنة بأكتوبر 2022. والأرقام حتى الآن مروعة بنفس القدر، فقد تم تسجيل 1.6 مليون إقامة سياحية فقط في 2024، بانخفاض عن 7.5 مليون في العام السابق”.

ووفق التقرير، “بلغ إجمالي إقامات الفنادق 1.58 مليون في أكتوبر، بانخفاض 29% عن نفس الفترة العام الماضي”.

وقال المدير العام لاتحاد الفنادق الإسرائيلي سيفان ديتوكر: “منذ بداية الحرب، تم إغلاق حوالي 90 فندقًا، أي ما يقرب من 20 بالمئة من خدمة الفنادق بأكملها، والوضع مستمر في التدهور”.

وأضاف: “على الرغم من أن إسرائيل احتفلت بالعديد من العطل الرسمية في أكتوبر من هذا العام، مثل “روش هاشاناه” (رأس السنة اليهودية) و”سوكوت” (عيد الحصاد)، والتي تمثل أكثر من أسبوعين من العطل الرسمية، حيث يفضل الناس التوجه إلى مكان ما، لقضاء الإجازة، غير أن الخدمات الفندقية هذا العام حققت 1.58 مليون شيكل، فقط. (حوالي 0.4 مليون دولار)”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الطلب على الفنادق أصبح أقل بنسبة 29 بالمئة عما كان عليه في أكتوبر 2023”.

وقال: “كما انخفض السفر المحلي بسبب الصراع في الشمال، حيث كانت المدن الكبرى مثل حيفا (انخفاض بنسبة 51%) وطبريا (45%) والناصرة (80%) الأكثر تضررا، أما متوسط إشغال الغرف على مستوى إسرائيلي فبلغ 51% في أكتوبر، بانخفاض 63% في العام الماضي، مسجلا أدنى معدل إشغال شهري في 2024”.