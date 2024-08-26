 قطاع السياحة في تونس يسجل انتعاشا كبيرا

أفادت بيانات البنك المركزي التونسي، أن قطاع السياحة في تونس سجل انتعاشة خلال الموسم الحالي، محرزا بذلك تقدما بنسبة 6.7 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وبحسب البيانات، “حقق قطاع السياحة في تونس، عائدات بقيمة 4.53 مليار دينار منذ بداية العام وحتى شهر أغسطس 2024”.

وبحسب البيانات، “يطمح القائمون على القطاع السياحي في تونس إلى بلوغ رقم 10 ملايين سائح خلال العام الجاري لتجاوز الرقم المسجل في 2023 (8 ملايين سائح) وأرقام السنة المرجعية 2019 والتي عبرت عن ذروة انتعاشة السياحة في تونس بـ9 ملايين سائح”.

ووفق البنك المركزي، “ساهم السياح الأوروبيون بدرجة أولى في تحقيق انتعاشة السياحة التونسية حيث بلغ عددهم 1.77 مليون سائح أوروبي إلى جانب السياح الجزائريين”.

وأكد مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان التونسي للسياحة، أيمن الرحماني، “تسجيل 5.8 مليون سائح وافد على تونس منذ بداية السنة إلى غاية منتصف أغسطس الجاري”.

هذا وتوقعت بيانات “أبحاث الأثر الاقتصادي” الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، “أن يضخ قطاع السياحة 23 مليار دينار في الاقتصاد التونسي سنة 2024 على أن يصل المبلغ، في ظلّ دعم مُناسب من الحكومة، إلى أكثر من 32 مليار دينار خلال الـ10 سنوات المقبلة”.