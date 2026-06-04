«قطاع الطرق» يضربون مجدداً… عشرات القتلى باستهداف قرى في نيجيريا

أعلنت السلطات النيجيرية مقتل ما لا يقل عن 37 شخصًا في سلسلة هجمات مسلحة استهدفت مناطق ريفية في ولاية سوكوتو شمال غرب البلاد، نفذها مسلحون يُعرفون محليًا باسم “قطاع الطرق”.

وذكرت مصادر محلية وأمنية أن المسلحين، الذين يستقلون دراجات نارية، شنوا هجمات متتالية على قرية دانغولبي في مقاطعة توريتا على مدى يومين، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا على الأقل، إضافة إلى نهب عدد من المحال التجارية.

وبحسب الشهادات، فإن الهجمات شملت إطلاق نار على مشيعين خلال مراسم دفن ضحايا هجوم سابق وقع يوم الأحد، قبل أن يعاود المسلحون الهجوم على مناطق مجاورة، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة القتلى.

كما أفادت التقارير بأن المسلحين أقدموا على حرق منازل في القرية، إلى جانب تنفيذ عمليات خطف لعدد من السكان في قريتين مجاورتين، قبل أن يتمكن بعض المختطفين من الفرار لاحقًا.

وتشهد مناطق واسعة في شمال ووسط نيجيريا نشاطًا متزايدًا لعصابات مسلحة تنفذ هجمات متكررة تشمل القتل والاختطاف وسرقة الماشية وفرض الفدية، ما يفاقم الأزمة الأمنية في تلك المناطق الريفية.

وأفاد سكان محليون بأن المسلحين سرقوا مئات رؤوس الماشية خلال الهجمات، في حين أشارت تقارير حقوقية إلى استمرار عجز السلطات عن وقف هذا التصعيد المتكرر.

وفي سياق متصل، كانت منظمة العفو الدولية قد حذرت من أن استمرار هذه الهجمات يعكس إخفاقًا في حماية المدنيين، فيما أعلنت الشرطة النيجيرية سابقًا عن حوادث اختطاف في ولايات أخرى ضمن موجة العنف المتصاعدة في البلاد.

هذا وتشهد نيجيريا منذ سنوات نشاطًا واسعًا لجماعات مسلحة في الشمال والوسط، تُعرف محليًا باسم “قطاع الطرق”، وتتركز أنشطتها في القرى والمناطق الزراعية، حيث تنفذ عمليات قتل واختطاف وسرقة ماشية، ما أدى إلى نزوح آلاف السكان وتدهور الأوضاع الأمنية في عدة ولايات.