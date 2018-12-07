العاملون في قطاع العدالة في ليبيا يبحثون كيفية بلوغ المعايير الدولية في السجون الليبية.

جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 18 من كبار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة القضائية من جميع مناطق ليبيا في ندوة تواصلت ليومي 5 و 6 كانون الأول/ ديسمبر تحت عنوان “تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون: تقوية الشرطة القضائية”.

وقد شكلت الندوة للمشاركين منبراً فريداً لتبادل الآراء واقتراح حلول لتحسين أوضاع السجون الليبية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وركزت المناقشات أيضاً على تسريع عملية فحص وتدقيق ملفات المحتجزين ونقل السيطرة الكاملة على السجون إلى الشرطة القضائية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية.