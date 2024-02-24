قطاع العقارات في الصين يواصل تراجعه

يواصل قطاع العقارات في الصين تراجعه الذي بدأه منذ أعوام، حيث سجلت أسعار المنازل انخفاضا جديدا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصيني، أن إجمالي السوق لا يزال في اتجاه هبوطي بشكل عام، وثقة المشتريين لا تزال ضعيفة للغاية.

وبحسب البيانات، فإن أسعار المنازل الجديدة تراجعت 0.3% في شهر يناير الماضي، مقابل انخفاض بنسبة 0.4% في ديسمبر 2023.

وبحسب البيانات، فعلى مستوى 70 مدينة، شهدت شنغهاي أكبر زيادة على أساس شهري على مستوى أسعار المنازل بواقع 0.4%، أما على أساس سنوي، تراجعت أسعار المنازل الصينية 0.7% في أكبر وتيرة انخفاض في 10 أشهر.

يذكر أن سوق العقارات هو العمود الفقري للاقتصاد الصيني، ومصدر الاستثمار الرئيسي للعديد من الأسر الصينية، ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة “إيفرغراند”، وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.

هذا وتكثف الصين من الإجراءات الرامية لوقف الانكماش العقاري، بما في ذلك مطالبة البنوك المملوكة للدولة بتعزيز الإقراض للمشاريع السكنية، كما خفضت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة من 4.20.