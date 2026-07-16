قطاع النفط يعزز إجراءات السلامة.. اجتماع دوري لـ«تقييم الأداء» وإدارة المخاطر

عقدت الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والطاقات المتجددة والجودة بالمؤسسة الوطنية للنفط، الاجتماع الدوري الثاني لمديري إدارات الصحة والسلامة في الشركات النفطية، وذلك بمقر شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، لبحث مؤشرات الأداء وسبل تعزيز إجراءات السلامة داخل مواقع العمل.

وشهد الاجتماع حضور رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مصطفى هماد، ومدير عام الصحة والسلامة والبيئة والأمن والطاقات المتجددة والجودة بالمؤسسة الوطنية للنفط المهندس عبد السلام علي، إلى جانب مديري إدارات السلامة في شركات المؤسسة.

وناقش المشاركون عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة السلامة في قطاع النفط والغاز، من بينها آليات إدارة المخاطر، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، وتحسين معايير تقييم المقاولين بما يتوافق مع الضوابط المعتمدة في القطاع.

وأكد المجتمعون أهمية تعزيز التنسيق بين الشركات النفطية وتوحيد الجهود المتعلقة بإجراءات السلامة، بما يسهم في حماية العاملين ورفع مستوى الجاهزية داخل المواقع التشغيلية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار عقد اللقاءات الدورية بين إدارات السلامة في الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، بهدف تطوير الأداء وتعزيز إجراءات حماية العنصر البشري وتأمين المرافق الإنتاجية في مختلف المواقع النفطية.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير معايير الصحة والسلامة والبيئة في قطاع الطاقة، وضمان استمرار العمليات التشغيلية وفق أفضل الممارسات المهنية.