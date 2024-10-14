قطاع غزة.. عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي عنيف

في اليوم 374 للحرب على قطاع غزة، شن الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

ونفذت القوت الإسرائيلية غارة بالقرب من منطقة الفاخورة بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة من جباليا وإطلاق نار مكثف من الدباباتـ اسفر عن وقوع قتيلين وعدد من الجرحى، وأسفر استهداف مدفعي إسرائيلي لمركز توزيع المساعدات “المؤن” بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة عن وقوع 10 قتلى و40 إصابة.

وأسفر القصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق وسط قطاع غزة عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبحسب طواقم الدفاع المدني “تم انتشال جثث 4 قتلى وعدد من الجرحى في جراء استهداف إسرائيلي لخيام النازحين في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة”.

وأضاف الدفاع المدني أن “طواقمه نقلت إلى مستشفى كمال عدوان 13 شخصا أصيبوا برصاص الطائرات الإسرائيلية المسيرة “كواد كابتر” في مدرسة “الفوقة” خلف بركة أبو راشد في جباليا شمالي قطاع غزة”.

وناشد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة المجتمع الدولي “إنقاذ مستشفيات الشمال المهددة بالخروج عن الخدمة بسبب تأزم الوضع وبعد تكثيف إسرائيل لغاراتها على شمال القطاع”.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن “الجيش الإسرائيلي يعزز ممارسة الإبادة الجماعية في محافظة شمال قطاع غزة بما فيها مخيم جباليا، من خلال ارتكاب المجازر والقتل العمد”.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرئيلية على غزة إلى 42289 قتيلا و98684 جريحاً.

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل جندي بالكتيبة 450 في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.