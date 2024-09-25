قطر.. أول دولة عربية تعفى من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة إدراج دولة قطر في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إليها، وبذلك ستكون قطر أول بلد عربي، والعضو رقم 42 حول العالم في برنامج الإعفاء من التأشيرة.

ويتيح برنامج الإعفاء من التأشيرة للمواطنين القطريين السفر إلى الولايات المتحدة لفترة تصل إلى 90 يوما دون الحصول على تأشيرة دخول، وفي المقابل سيتمتع مواطنو الولايات المتحدة بالامتيازات ذاتها عند السفر إلى دولة قطر.

وقالت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية في الولايات المتحدة، إن قطر هي العضو الـ42 الذي ينضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية، وهي أيضا أول دولة خليجية وعربية تنضم إليه.

أشارت وزارة الأمن القومي الأميركية في بيان إلى أنه اعتبارًا من أول ديسمبر/كانون الأول 2024، سيتم تحديث تطبيق النظام الإلكتروني الأميركي لتصاريح السفر “إي إس تي إيه” (ESTA) عبر الإنترنت، وتطبيق الهاتف المحمول للسماح للمواطنين في قطر بالتقدم بطلب للسفر إلى الولايات المتحدة لأغراض السياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون الحصول على تأشيرة أميركية.

يشار إلى أن برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية يقوم على شراكات متكاملة بين الولايات المتحدة والدول المشمولة في البرنامج، وفقا لمتطلبات ومعايير تتعلق بإنفاذ القانون ومراقبة الحدود وإصدار وثائق سفر إلكترونية آمنة.