قطر.. البورصة ترتفع 1.7% بعد انفراجة في «الأزمة الخليجية»

الأسهم القطرية ارتفعت نحو 1.7% في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، بدعم من أنباء عن انفراجة جرى التوصل إليها بشأن الأزمة الخليجية المتواصلة منذ يونيو 2017.

وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت غرينتش، صعد المؤشر الرئيسي في قطر 177.17 نقطة، ليصل إلى 10654.29 نقطة.

وكان وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح أعلن أمس الاثنين أن السعودية وقطر اتفقتا على إعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين.

وقال أكبر خان رئيس إدارة الأصول في الريان للاستثمار في الدوحة “رغم أن هذا يعد بلا شك نبأ إيجابيا، والأسهم القطرية المدرجة يجب أن تشهد ارتفاعا مدعوما بتحسن المعنويات، فإن التأثير على العوامل الأساسية سيكون متواضعا على الأرجح”. وفق ماذكرن قناة “روسيا اليوم”.