«قطر الخيرية» تُقدم مساعدات تفوق 14 مليون ريال للنازحين السوريين

تستهدف المعونات أكثر من 864 ألف شخص [قطر الخيرية]

في إطار الحملة التي أطلقتها قطر الخيرية لدعم النازحين السوريين توجه وفد إلى الحدود السورية التركية بهدف تقديم مساعدات عاجلة للنازحين في مجالات الإيواء والغذاء والتدفئة من أجل تخفيف معاناتهم وسد احتياجاتهم الضرورية.

الوفد سيقوم بتوزيع الدفعة الأولى من المساعدات العاجلة في عدد من المخيمات والمناطق في الداخل السوري والمناطق المحاذية للحدود التركية السورية.

المساعدات تتضمن 50 شاحنة تحمل 200 طناً من مواد الإغاثة إضافة إلى توزيع سلال غذائية.

و تقدر التكلفة الإجمالية لهذا التدخل العاجل بأكثر من 14 مليون ريال ومن المنتظر أن يستفيد منها أكثر من 864 ألف شخص.

ومن المقرر أن يزور وفد آخر من قطر الخيرية الحدود التركية آخر الأسبوع المقبل لتقديم دفعة ثانية من المساعدات للاجئين و النازحين السوريين.

الحملة التي أطلق عليها شعار” حق الشام” تعمل على إغاثة 250ألف نازح ولاجئ سوري سواء على الحدود السورية أو في الداخل السوري.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة فقد نزح أكثر من 900 ألف شخص,80 بالمائة منهم نساء وأطفال منذ ديسمبر الماضي، وهو ما يمثل أكبر موجة نزوح منذ بدء الأزمة السورية في 2011

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف فإن من بين النازحين أكثر من نصف مليون طفل، ويعيش عشرات الآلاف منهم مع أسرهم في خيام في العراء يجابهون برودة الطقس وتساقط الأمطار وبعضهم قضى نحبه بسبب البرد القارس.

اقترح تصحيحاً