الشيخ «حمد بن خليفة آل ثاني».. مسيرة حافلة قادت قطر إلى مرحلة جديدة من التنمية

أعلن الديوان الأميري القطري، الأحد، وفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عامًا.

وقال الديوان الأميري في بيان: “بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم”.

وأضاف البيان: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الديوان الأميري فقيد الوطن الكبير المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وافته المنية في صباح اليوم 27 محرم 1448 الموافق 12 يوليو 2026، عن عمر ناهز 74 عامًا”.

وأشار الديوان الأميري إلى أن الأمير الوالد قدم خلال مسيرته أعمالًا وصفها بالجليلة لخدمة قطر والأمتين العربية والإسلامية، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته والشعب القطري الصبر والسلوان.

واختتم البيان بعبارة: “إنا لله وإنا إليه راجعون”.

مسيرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ولد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في يناير 1952 بمدينة الدوحة، حيث نشأ وتلقى تعليمه، قبل أن يلتحق بكلية “ساندهيرست” العسكرية في بريطانيا، ويتخرج منها عام 1971.

وعقب عودته إلى قطر، انضم إلى القوات المسلحة القطرية، وتدرج في المناصب العسكرية حتى وصل إلى رتبة لواء.

وفي 31 مايو 1977، بويع الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وليًا للعهد، وعُين وزيرًا للدفاع، ثم تولى في 10 مايو 1989 رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط.

وتولى الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في قطر يوم 27 يونيو 1995، حيث شهدت البلاد خلال فترة حكمه تحولات واسعة في قطاعات الاقتصاد والطاقة، إلى جانب تعزيز العلاقات الخارجية مع العديد من الدول.

كما حصل خلال مسيرته على عدد من الأوسمة العربية والأجنبية تقديرًا لجهوده في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين الدول والشعوب.

وفي 25 يونيو 2013، أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تسليم مقاليد الحكم إلى ولي عهده الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي تولى قيادة دولة قطر خلفًا له.

تعازٍ دولية بعد إعلان الوفاة

وتوالت ردود الفعل الدولية عقب إعلان وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، حيث قدم عدد من قادة ومسؤولي الدول التعازي إلى دولة قطر قيادةً وحكومةً وشعبًا.

وأعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن تعازيه لدولة قطر في وفاة الأمير الوالد، مؤكدًا تضامنه مع القيادة والشعب القطري.

كما قدم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري تعازيه، مشيدًا بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإسهاماته في تنمية قطر.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحق دار عن حزنه لرحيل أمير قطر السابق، مقدمًا التعازي إلى القيادة والشعب القطري.

وقال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تمثل خسارة كبيرة لدولة قطر ولبنان والعالم العربي.

وبعث رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي رسالة تعزية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أعرب فيها عن خالص مواساته لدولة قطر حكومةً وشعبًا، داعيًا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما تقدم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بالتعازي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والأسرة الحاكمة والشعب القطري.

وتواصلت رسائل التعزية الدولية من قادة ومسؤولين حول العالم، في أعقاب رحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.