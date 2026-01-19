قطر.. انطلاق «ديمدكس 2026» بمشاركة عالمية واسعة

تحت رعاية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، انطلقت أعمال مؤتمر ومعرض الدوحة للدفاع البحري “ديمدكس 2026” في قطر، وسط حضور ومشاركة عربية ودولية واسعة.

وقام الأمير تميم بجولة داخل المعرض للاطلاع على أحدث التجهيزات الدفاعية البحرية التي قدمتها الشركات العارضة، مؤكّدًا على أهمية الابتكار في قطاع الدفاع البحري وارتباطه بأمن المنطقة واستقرارها.

وينعقد “ديمدكس 2026” في نسخته التاسعة تحت شعار: “منصة عالمية لابتكارات الدفاع: استثمار الفرص لبناء غد آمن”، وذلك في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بتنظيم القوات المسلحة القطرية واستضافتها.

ويفتح المعرض أبوابه للزوار يومي 19 و20 و21 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، فيما يستقبل الزوار يوم 22 يناير من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة مساء، ومن المتوقع أن يجتذب الحدث أكثر من 25 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

ويشهد المعرض فعاليات متعددة تشمل مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط، بالتعاون مع كلية جوعان بن جاسم للدراسات الدفاعية، وزيارات الوفود الرسمية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى عرض السفن الحربية الزائرة في ميناء حمد.

كما تتيح ورش العمل المتخصصة التي تنظم خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير للعارضين تقديم أحدث ابتكاراتهم الدفاعية أمام الوفود والزوار بشكل مباشر، ما يعكس الدور الحيوي للمعرض كمنصة للتبادل المهني والتقني في قطاع الدفاع البحري.

ويُعد “ديمدكس” من أبرز الفعاليات الدفاعية البحرية في المنطقة، إذ انطلقت أولى نسخ المعرض قبل أكثر من عقد، ليصبح منصة دولية لعرض الابتكارات والتقنيات الحديثة في الدفاع البحري، ويتيح للدول والشركات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون العسكري والأمني في الشرق الأوسط.