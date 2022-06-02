قطر تؤكد أنّ حل الأزمة الليبية يأتي عبر حوار وطني يمهد للانتخابات

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن الحل الوحيد للأزمة الليبية هو حوار وطني ليبي يصل إلى إتفاق سياسي يمهد لمرحلة الإستقرار الدائم عبر انتخابات برلمانية ورئاسية.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، أكد آل ثاني في مكالمة هاتفية مع وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية على دعم بلاده الدائم للشعب الليبي، ومساندتهم ودعمهم لجهود الحكومة ودور وزارة الخارجية في تعزيز الاستقرار في ليبيا.

من جانبها، أعربت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن تقديرها لدولة قطر لمساندتهم جهود الحكومة لاستكمال وتعزيز المسار السياسي الديموقراطي في ليبيا.

واستعرض الجانبان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وأبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات بين البلدين.