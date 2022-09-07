قطر تؤكد دعمها الكامل لرئاسة ليبيا لمجلس الجامعة العربية

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعيد المريخي، دعمه الكامل لرئاسة دولة ليبيا لأعمال الدورة 158 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، إن المريخي هنأ المنقوش لكونها أول وزيرة خارجية عربية امرأة تتولى رئاسة مجلس الجامعة الوزاري.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين ليبيا وقطر وسبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة العربية، وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا، بما يعزز المصالح المشتركة بين البلدين.