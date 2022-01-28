انتخابات ليبيا

قطر تؤكد مواصلتها استراتجيتها الداعمة لجهود المحافظة على استقرار ليبيا

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 28 يناير 2022 - 11:41 نُشر: الجمعة، 28 يناير 2022 - 11:41
ليبيا
قطر تؤكد مواصلتها استراتجيتها الداعمة لجهود المحافظة على استقرار ليبيا
سفير دولة قطر لدى ليبيا "خالد الدوسري" يستقبل عميد بلدية طرابلس المركز "إبراهيم الخليفي"

أكد السفير القطري لدى ليبيا خالد ‏الدوسري أن دولة قطر ستواصل استراتيجيتها الداعمة للجهود، التي تهدف إلى المحافظة على وحدة واستقرار ليبيا.

ولفت الدوسري خلال لقائه عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي أن قطر ستستمرّ بالعمل من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا، وفق تطلعات الشعب الليبي، بغية الوصول بالبلاد إلى بر الأمان والازدهار.

‏وبحث اللقاء أوجه التعاون المشترك بين البلدية وبلديات دولة قطر، إضافة إلى سبل تبادل الخبرات في مجال الحكم المحلي وتقديم الخدمات.

‏من جانبه، رحّب عميد بلدية طرابلس المركز بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، مشددا على ضرورة استمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين.

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