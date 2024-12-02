قطر تبحث مع تركيا وإيران المستجدات الدولية والإقليمية

تلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مكالمة هاتفية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان “بحثا خلالها العلاقات الثناية بين البلدين وآخر المستجدات الدولية والإقليمية”.

وجاء في بيان رسمي صادر عن الديوان القطري اليوم، أنه “جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

كما أجرى وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، اتصالا هاتفيا يوم الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وجرى خلال الاتصال “استعراض مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية وسوريا وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأحد إنه “يتوجب على الدول الإسلامية التدخل حول ما يجري في سوريا لمنع استغلال واشنطن وتل أبيب للصراعات الداخلية في الدول، ووضع حد لاستمرار هذه الأزمات”.

وكانت قوات من المعارضة السورية من “هيئة تحرير الشام- جبهة النصرة سابقا”، شنت الأربعاء الماضي هجوما واسع النطاق في حلب شمال سوريا، وفرضت سيطرتها على عدد من أحياء المدينة الرئيسية، في المقابل تصدت قوات النظام السوري للهجوم، وأكدت أن “عملياتها قائمة بكل نجاح وسيتم قريبا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق”.