قطر تتلقى رسالة من الكويت قبل قمة المصالحة الخليجية

بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

واجتمع محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الاثنين، مع معالي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية بدولة الكويت، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقل مبعوث الأمير الكويتي، رسالة شفهية من أمير البلاد، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، تضمنت العلاقات الثنائية والوطيدة التي تربط البلدین والشعبین وسبل دعمھا وتعزیزھا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كما تضمنت آخر المستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان بوقت سابق، أن الملك سلمان قد كلف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، بنقل الدعوات إلى القادة للمشاركين في أعمال الدورة الواحدة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن بين المدعوين أيضاً، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي تواجه بلاده مقاطعة من السعودية والبحرين والإمارات، الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وسبق أن أعلن أمير دولة الكويت، عن “إجراء مفاوضات مثمرة ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية”، معربا عن “سعادته باتفاق حل الخلاف بين الأشقاء، والحرص على التضامن الخليجي والعربي”.

وكانت السعودية وحليفاتها الإمارات والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها مع قطر في يونيو 2017 ومنعتها من استخدام مجالها الجوي، متهمة الدوحة بـ”تمويل حركات إسلامية متطرفة”، ونفت الدوحة من جانبها هذه التهمة.

وأعلنت السعودية والإمارات ومصر مؤخرا عن رغبتها في حل النزاع وسيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي في السعودية، في الخامس من يناير المقبل، وسيشكل حضور أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الدورة الحالية للقمة الخليجية مؤشرا على قرب انفراج الأزمة.