قطر تحذّر من «حرب أهلية» في سوريا وإيران تؤكّد دعمها

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، “إنه أجرى محادثات جادة في الدوحة مع أمير قطر ووزير الخارجية التركي حول التطورات في سورية”.

وأضاف عراقجي: “التحولات في المنطقة تحدث بسرعة كبيرة، ونؤكد دعمنا للشعب والحكومة السورية”.

وقال: “ناقشنا في اللقاءات سبل حماية الشعب السوري ودعم وحدة الأراضي السورية ومنع حدوث تداعيات غير متوقعة في المنطقة”.

بدوره، حذر وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، “من اندلاع حرب أهلية في سوريا”.

وقال رئيس الوزراء القطري، خلال افتتاح النسخة 22 من منتدى الدوحة اليوم :”هناك قلق من أن تهدد الحرب الأهلية وحدة سوريا إذا لم يتم التوصل لحل سياسي”.

وأضاف أنه “ينبغي إرساء الإطار المطلوب كي نتوصل إلى حل مستدام في سوريا”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “ضرورة العودة إلى تنفيذ اتفاقات إدلب لأن منطقة وقف التصعيد بإدلب أصبحت المكان الذي انتقل منه الإرهابيون للاستيلاء على حلب”.

وأضاف لافروف: “نأمل أن تساعد الاجتماعات المقررة في استقرار الوضع في سوريا”.

وأكد أيضا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في الدوحة: “العراق وروسيا معنيان بالشأن السوري ونتابع التطورات بدقة واهتمام كبيرين”.

هذا وكان أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، “أن الجيش قرر إرسال قوات إضافية إلى الحدود مع سوريا استعدادا لسيناريوهات مختلفة”.

وقال أدرعي في بيان: “بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء قوات إضافية لمهام دفاعية في منطقة هضبة الجولان بالقرب من الحدود مع سوريا”.

وأضاف: “يسمح استدعاء القوات الإضافية تعزيز الجهود الدفاعية في المنطقة والاستعداد لسيناريوهات مختلفة في الجبهة”.