قطر تحصد لقب كأس آسيا وتُنهي حلم النشامى

فاز منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الأردني 3- 1 في المباراة التي أقيمت على ستاد لوسيل في الدوحة.

وسجل أهداف منتخب قطر الثلاثة، اللاعب أكرم عفيف، من خلال ثلاث ركلات جزاء احتسبها الحكم الصيني، فيما سجل هدف الأردن الوحيد اللاعب يزن النعيمات.

وخاض المنتخبان القطري والأردني مساء السبت، المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب لوسيل، بصافرة الحكم الصيني ما نينغ، كثالث نهائي عربي تشهده البطولة في تاريخها.

وبذلك تحصل قطر بطلة كأس آسيا على 5 ملايين دولار، بينما يحصل منتخب الأردن على 3 ملايين دولار.

ووصل منتخب الأردني إلى الدور النهائي للبطولة بعد تفوقه على الشمشون الكوري بهدفين نظيفين، فيما تأهل “العنابي” القطري إلى هذا الدور بعدما قلب تأخره إلى فوز على المنتخب الإيراني.

وفازت قطر باللقب للمرة الأولى في عام 2019، لتسجل بهذا الفوز اللقب الثاني على التوالي.

📸 | صور من تتويج المنتخب القطري 🇶🇦 بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي pic.twitter.com/1JtMRuKdsF — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) February 10, 2024