قطر تحضّر لافتتاح سفارتها.. الجولاني: يتم دراسة رفع الرواتب بنسبة 400‎%‎ في سوريا

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إنه “يتم دراسة رفع الرواتب بنسبة 400‎%‎ في سوريا”.

وأضاف الشرع: “سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة”.

وقال: “أولى الأولويات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة”.

وأضاف الشرع: “لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض الاختصاصات ستكون إجبارية لفترات قصيرة”، مؤكدا أن “سوريا متجهة لنهضة كبيرة”.

وأصاف في تصريحات لتلفزيون سوريا: “سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة”، مضيفا: “قرارات اقتصادية مهمة جداً سيتم اتخاذها”.

في السياق، أعلنت الخارجية القطرية، “وصول وفد إلى دمشق تمهيداً لافتتاح السفارة القطرية في سوريا”.

وقالت الخارجية القطرية: “أكدنا خلال لقاءاتنا مع الحكومة المؤقتة في سوريا دعمنا للشعب السوري لتحقيق أمنه”.

وأضافت الخارجية القطرية: “ناقشنا مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، واحتياجات الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة”.