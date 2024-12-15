قطر تحضّر لافتتاح سفارتها.. الجولاني: يتم دراسة رفع الرواتب بنسبة 400‎%‎ في سوريا

قال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، إنه “يتم دراسة رفع الرواتب بنسبة 400% في سوريا”.
وأضاف الشرع: “سيتم حل جميع الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة”.
وقال: “أولى الأولويات هي بناء المنازل المهدمة وإعادة المهجرين حتى آخر خيمة”.
وأضاف الشرع: “لن يكون هناك تجنيد إلزامي في الجيش، باستثناء بعض الاختصاصات ستكون إجبارية لفترات قصيرة”، مؤكدا أن “سوريا متجهة لنهضة كبيرة”.
وأصاف في تصريحات لتلفزيون سوريا: “سيتم حل كل الفصائل ولن يكون هناك سلاح إلا بأيدي الدولة”، مضيفا: “قرارات اقتصادية مهمة جداً سيتم اتخاذها”.
في السياق، أعلنت الخارجية القطرية، “وصول وفد إلى دمشق تمهيداً لافتتاح السفارة القطرية في سوريا”.
وقالت الخارجية القطرية: “أكدنا خلال لقاءاتنا مع الحكومة المؤقتة في سوريا دعمنا للشعب السوري لتحقيق أمنه”.
وأضافت الخارجية القطرية: “ناقشنا مع الجانب السوري سبل تعزيز انسياب المساعدات الإنسانية القطرية، واحتياجات الأشقاء السوريين في هذه المرحلة المهمة”.
اترك تعليقاً