قطر تخاطب الأمم المتحدة بعد القصف الإسرائيلي وتؤكد: لن نتساهل مع هذا السلوك المتهور

وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الدوحة، الأربعاء، في زيارة وُصفت بالأخوية، حيث كان في استقباله أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مطار الدوحة الدولي.

في السياق، وجهت قطر، الأربعاء، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سانغجين كيم، احتجاجاً على القصف الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من قيادات حركة حماس في العاصمة الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الرسالة تضمنت إدانة “بأشد العبارات” لما وصفته بالاعتداء الإجرامي، معتبرة أنه يمثل “انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أراضيها”.

وأكدت الدوحة أن الجهات الأمنية والدفاع المدني تعاملت فوراً مع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تداعياته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة، مشددة على أنها “لن تتهاون مع السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها”.

وطالبت قطر بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى وسيتم الإعلان عن نتائجها لاحقاً.

الهجوم الذي وقع الثلاثاء استهدف، بحسب الجيش الإسرائيلي، اجتماعاً لقيادات حركة حماس في الخارج، بينهم رئيس الحركة في غزة خليل الحية. ورغم إعلان إسرائيل أن الغارة جاءت رداً على أحداث 7 أكتوبر ودور القادة المستهدفين في إدارة الحرب ضدها، أكدت حماس أن قادتها نجوا من الضربة، لكنها أقرت بمقتل ستة أشخاص، بينهم نجل خليل الحية ومدير مكتبه وثلاثة من مرافقيه، إضافة إلى عنصر أمن قطري.

وأثار الهجوم ردود فعل عربية ودولية واسعة، إذ أعربت الإمارات والسعودية ومصر ودول أخرى عن إدانتها للغارات، بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القرار بتنفيذ العملية كان إسرائيلياً بالكامل، مشدداً في الوقت ذاته على دعم بلاده لقطر كحليف رئيسي في جهود الوساطة.