قطر تدعم الدول النامية بـ100 مليون دولار للتعامل مع مخاطر المناخ

كشف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن تقديم تبرع بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نمواً، للتعامل مع مخاطر المناخ.

حيث جاء ذلك في كلمة ألقاها أمير قطر، بأعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ، المنعقدة حالياً بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أكد خلالها أن بلاده لم تدّخر جهدا لإنجاح اتفاق باريس حول المناخ.

وقال أن قطر تستهدف توليد 200 ميغاوات من الطاقة الشمسية خلال العامين المقبلين، مشدداً على التزام الدوحة بتنظيم بطولة كأس العالم صديقة للبيئة، في إشارة إلى بطولة كرة القدم المقررة التي تستضيفها قطر في 2022.

كما شدد تميم على أن قطر تستضيف أول بطولة كأس العالم محايدة الكربون، باستخدام الطاقة الشمسية في الملاعب واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفرة للطاقة والمياة.

وأشار أمير قطر إلى أن ظاهرة التغيير المناخ تشكل إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وأنه يتعين على الدول الوفاء بالتزاماتها في مجال المناخ.

هذا وتعقد قمة المناخ على هامش الدورة 74 لأعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية، بدعوة من غوتيريش لتنفيذ ما تم التوصل إليه في اتفاق باريس للمناخ للعام 2015، ووافقت عليه 200 دولة باعتباره أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغير المناخي في العالم.