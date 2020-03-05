قطر.. ترحب بداعمي وساطة الكويت لحل الأزمة الخليجية

قطر منفتحة على استئناف الحوار [ارشيف]

وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أثني ورحب بجهود الدول الصديقة التي تدعم وساطة أمير الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، لحل الأزمة الخليجية.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مقتضب له، الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين، مع نظيره الألماني هايكو ماس.

وكان خالد الجار الله، نائب وزير الخارجية الكويتي، أكد قبل أواخر الشهر الماضي أن وساطة ‫بلاده لحل الأزمة الخليجية مستمرة، وأنها لم تفقد الأمل رغم الإحباط الذي يعتريها، وذلك بعد أيام من إعلان قطر أن جهود حل الأزمة لم تنجح، وأنها منفتحة على استئناف الحوار.

وفي سياق آخر أكد وزير الخارجية القطري أن اتفاق التسوية بين حركة طالبان والولايات المتحدة، الذي تم توقيعه في الدوحة، يمهد لعملية تسوية شاملة في أفغانستان، على حد تعبيره.

يشار إلى أن الدوحة شهدت، السبت الماضي، توقيع اتفاق تسوية بين الولايات المتحدة وحركة طالبان الأفغانية لإنهاء الحرب في أفغانستان.

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