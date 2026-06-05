قطر  تردّ على اتهامات «دعم توطين المهاجرين» في ليبيا

أعربت سفارة دولة قطر لدى دولة ليبيا عن استغرابها واستنكارها لما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات ومزاعم تزعم دعم دولة قطر لأي مشاريع أو مبادرات تتعلق بتوطين المهاجرين أو تغيير التركيبة السكانية في ليبيا.

وأكدت السفارة في بيان لها أن هذه الادعاءات عارية تمامًا عن الصحة، ولا تستند إلى أي حقائق أو مواقف رسمية صادرة عن دولة قطر، مشددة على أن دولة قطر تحترم بشكل كامل سيادة دولة ليبيا ووحدة أراضيها، وتدعم حق الشعب الليبي في تقرير شؤونه الوطنية وفق إرادته الحرة ومؤسساته الشرعية.

كما دعت السفارة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المضللة التي من شأنها إثارة اللبس والتأثير على الرأي العام، والإساءة إلى العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودولة ليبيا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل انتشار متزايد للمعلومات غير الموثوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يدفع العديد من البعثات الدبلوماسية إلى إصدار بيانات توضيحية لنفي الشائعات وتأكيد مواقفها الرسمية، خاصة في القضايا الحساسة المرتبطة بالشأن الداخلي للدول والعلاقات الثنائية.