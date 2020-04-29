قطر ترفض انقلاب حفتر وتصفه بـ«الإمعان» في الانقلاب على الشرعية الدولية

قطر ترفض تنصيب حفتر نفسه حاكما على ليبيا. [إنترنت]

أعلنت دولة قطر، اليوم الأربعاء، رفضها إعلان خليفة حفتر قيادته للبلاد، مؤكدة أنه إمعان في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان: “ما حدث يعُتبر تأكيدا جديدا على إمعانه في الانقلاب على الشرعية الدولية والتوافق الوطني الليبي، واستهتارا واضحا بالمجتمع الدولي الذي وقف طويلا دون أن يحرك ساكنًا تجاه الجرائم المرتكبة في حق الشعب الليبي الشقيق”.

وأشار البيان إلى أن “الدوحة تؤكد أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر ساق ذريعة واهية في إعلانه، تعكس مدى استخفافه بحرمة الدم الليبي وبعقول من يستمعون إليه”.

وأضاف البيان: “في الوقت الذي تتجه جهود العالم فيه لوقف نزيف الدم في ليبيا الشقيقة ومحاربة وباء كورونا، نرى الاستمرار في عسكرة المشهد والانقضاض على المدنيين وعلى المسار السياسي دون أدنى اعتبار لمأساة الشعب الليبي بأطفاله ونسائه وشيوخه ونازحيه ومهجّريه”.

وطالبت قطر المجتمع الدولي والفاعلين في المشهد الليبي بـ”الوقوف على مسؤوليتهم الإنسانية والتاريخية، وكفّ يدّ حفتر ومليشياته عن الإيغال في سفك دماء الأبرياء وتمزيق أوصال الوطن الليبي”، بحسب البيان.

اقترح تصحيحاً