قطر تستثمر مليارات الدولارات في فرنسا

أبرمت فرنسا وقطر شراكة استراتيجية، وافقت بموجبها الدوحة على تخصيص مليارات الدولارات للاستثمار في فرنسا.

وقال قصر الإليزيه في بيان، إن فرنسا وقطر أبرمتا شراكة استراتيجية وافقت بموجبها الدولة الخليجية على تخصيص عشرة مليارات يورو “10.85 مليار دولار” لتمويل شركات ناشئة وصناديق استثمار في فرنسا بين عامي 2024 و2030.

وأضاف قصر الإليزيه، أن الاستثمارات التي تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين، ستستهدف قطاعات رئيسية تتراوح بين تحول الطاقة وأشباه الموصلات والفضاء والذكاء الاصطناعي والرقمنة والصحة والضيافة والثقافة.

هذا وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بدأ أمس الثلاثاء، زيارة إلى فرنسا تستغرق يومين، وهي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها أمير قطر منذ 15 عاما، وزيارة الدولة الأولى للأمير تميم بن حمد منذ توليه الحكم في عام 2013.