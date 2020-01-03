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قطر تستغرب رفض «أبو الغيط» التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا

عين ليبيا | آخر تحديث: 3 يناير 2020 - 16:30
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الخارجية القطرية أكدت أن تصريح أبو الغيط يُخالف نص قرار الدول الأعضاء. [رويترز]

قالت وزارة الخارجية القطرية، إنها تلقت بكثير من الاستغراب والدهشة، تخصيص أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، رفض التدخلات العسكرية غير العربية في ليبيا.

ونقلت ولكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن الخارجية القطرية، تأكيدها أن تصريح أبو الغيط يُخالف نص قرار الدول الأعضاء الصادر في ختام الاجتماع الطارئ للجامعة يوم 31 ديسمبر 2019.

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يُشار أن أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أعلن في وقت سابق، عن وجود إجماعا بين أعضاء المنظمة على رفض التدخلات العسكرية غير العربية في الأزمة الليبية.

ونقل مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط تأكيده، أن التدخلات العسكرية غير العربية في الأراضي العربية تظل مرفوضة إجمالا من الدول العربية.

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