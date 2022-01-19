قطر تشدد على ضرورة استمرار العمل لإجراء انتخابات في ليبيا

أكّد السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري استمرار بلاده دعم الجهود التي تهدف إلى المحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها.

الدوسري وخلال لقائه وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن، شدّد على ضرورة استمرار العمل من أجل إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

وبحسب بيان وزارة الداخلية ناقش الجانبان آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة، كما تطرق إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك

وأشاد وزير الداخلية الليبي خالد مازن بمواقف دولة قطر الداعمة لليبيا، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.