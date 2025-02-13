قطر تشنّ هجوماً على إسرائيل.. ولكن: هل وجه «محمد بن سلمان» تهديداً للرئيس الأمريكي؟(فيديو)

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بمقطع فيديو يتعلق بولي العهد السعودي، “محمد بن سلمان”، يزعم أن “سلمان”، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أثار المقطع تفاعلا كبيرا.. فما حقيقة هذا الفيديو؟

ووفق ما تم تداوله، “يظهر في الفيديو ولي العهد السعودي وكأنه يحذّر ترامب من غضب المملكة، وخلال المقطع بدا ولي العهد السعودي وكأنه يقول بصورة ساخرة: “أقول لترامب إن المملكة خاضت حروبًا كثيرة… انتبه إلى غضب المملكة.. وبنواجهك إذا لزم الأمر”، وذلك وفق ما تم تداوله في المقطع، لكن عند التحقق وجد أن المقطع الأصلي يعود إلى 18 سبتمبر 2024، بينما تم تعديله رقميًا باستخدام تقنيات التزييف العميق ليبدو ولي العهد السعودي وكأنه يوجه رسالة إلى “ترامب”.

وخلال المقطع الأصلي، أكد محمد بن سلمان، أثناء حديثه أمام مجلس الشوري السعودي، تمسك المملكة بـ”قيام دولة فلسطينية مستقلة”، وأنها لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون تحقق ذلك”، وأظهر مؤشر أداة “Deepware” أنه زائف بنسبة 96% على الأقل، إلى جانب حقيقة أن الحساب الناشر للفيديو، ويحمل اسم الشريف، اعتاد نشر محتوى سياسي ساخر”.

كما أشار عدد من المستخدمين في التعليقات إلى “أن الصوت مركّب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فيما أشار البعض إلى أن محتوى الفيديو ساخر وفكاهيّ”.

هذا “وحظي الفيديو بمئات آلاف المشاهدات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تأكيد السعودية ودول عربية عدة في التاسع من فبراير “الرفض القاطع” لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نقل الشعب الفلسطيني من غزة وإقامة دولة له في المملكة الخليجية”.

محمد بن سلمان يهدد ترامب ويحذره من مصير ابو لهب 😂😂 pic.twitter.com/s7GpOaMON4 — الشريف 𝕏 (@AmrElSherif0) February 10, 2025

قطر تهاجم إسرائيل في مجلس الأمن

شنت قطر هجوما حادا على إسرائيل، وذلك خلال كلمة ألقتها المندوبة القطرية لدى مجلس الأمن، علياء آل ثاني، خلال جلسة بشأن الأوضاع في سوريا.

وقالت علياء “إن بلادها ترحب بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة بما يمهد لبناء دولة القانون، لافتة إلى أن الشعب السوري يستحق اعترافا ودعما من المجتمع الدولي لمشروعه الوطني”.

وأضافت: “إن قطر “تندد باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في سوريا وتعتبره انتهاكا للقانون الدولي”، داعيةً في الوقت ذاته إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا”.