قطر تصدر أولى سنداتها الخضراء

بدأت الحكومة القطرية تلقي الطلبات لبيع سندات خضراء مقومة بالدولار لأجل 5 و10 سنوات، في أول إصدار للدين الخارجي لهذه الدولة الخليجية منذ 4 سنوات، وفقا لما ذكرته خدمة “آي إف آر” لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء.

وأوضحت الخدمة أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي الأولي للسندات الخضراء لأجل 5 و10 سنوات بعلاوة 70 و80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على التوالي.

وتجري قطر، التي تعد حاليا واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توسعا ضخما في إنتاج الغاز وستزيد الإنتاج بمقدار 85% بحلول نهاية العقد الحالي.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الشروط النهائية، بما في ذلك سعر السندات وحجمها في وقت لاحق.

واكتسبت السندات الخضراء في الشرق الأوسط زخما في السنوات القليلة الماضية مع قيام مستثمرين أمثال صندوق الثروة السعودي، والشركة العقارية الرئيسية في أبوظبي، وحكومة الشارقة بشرائها.