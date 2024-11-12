قطر.. تعديل تشكيل مجلس الوزراء

أصدر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمرا بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء القطرية “قنا”، نص الأمر على “تعيين، سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشئون الدفاع، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرا للتنمية الاجتماعية والأسرة، ولولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزيرا للتربية والتعليم والتعليم العالي”.

ووفق الوكالة، “كما نص القرار الأميري، على تعيين منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، وزيرا للصحة العامة، وفيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزيرا للتجارة والصناعة، ومحمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزيرا للمواصلات”.

هذا ويرأس الحكومة القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني منذ آذار 2023 إلى جانب احتفاظه بحقيبة وزارة الخارجية التي يشغلها منذ عام 2016، وكانت الحكومة القطرية شهدت تعديلا وزاريا مطلع العام الحالي شمل 5 حقائب وزارية.

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