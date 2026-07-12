تصعيد إقليمي جديد.. إصابات في قطر وصواريخ إيرانية تسقط داخل الأردن

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الأحد، تسجيل 3 إصابات، بينها طفل، إثر سقوط شظايا ناتجة عن “الاعتداءات الإيرانية”، في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الميدانية.

وقالت الوزارة إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة، مؤكدة أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأضافت الداخلية القطرية أن إجراءات التنبيه والإنذار الوطني لا تُفعّل إلا عند وجود ما يستدعي اتخاذ تدابير وقائية إضافية، بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتعزيز حماية المواطنين والمقيمين.

ودعت الوزارة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، محذرة من تداول الشائعات أو نشر أي معلومات أو صور أو مقاطع غير موثوقة، لما قد يترتب عليها من مساءلة قانونية.

وأكدت الداخلية القطرية أن الجهات الأمنية المختصة تواصل عملها بدرجة جاهزية عالية على مدار الساعة، بما يضمن سرعة الاستجابة، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، واستمرار تقديم الخدمات بصورة طبيعية.

وفي الأردن، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، سقوط 3 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية فجر الأحد في مواقع عدة داخل المملكة، دون تسجيل إصابات بشرية.

وأوضح المصدر أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية طفيفة، مشيرًا إلى أن فرق سلاح الهندسة الملكي تحركت فورًا إلى المواقع التي سقطت فيها الصواريخ، وعملت على تأمينها والتعامل مع الأجسام والمخلفات الصاروخية وفق الإجراءات الفنية المعتمدة.

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية لن تسمح باستخدام أجواء المملكة أو أراضيها ساحةً للصراع بما يهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن الجيش سيتعامل بحزم مع أي تهديد يمس سيادة الدولة وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

وأشار إلى أن جميع التشكيلات والوحدات العسكرية في أعلى درجات الجاهزية للتعامل مع أي تهديد محتمل.

ويأتي ذلك عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات عبر طائرات مسيرة استهدفت عددًا من المصالح والقواعد الأمريكية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان.

وفي المقابل، أعلن الجيش الأمريكي إنهاء موجة جديدة من الغارات على إيران، وهي الثالثة خلال هذا الأسبوع.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان إن القوات الأمريكية استهدفت نحو 140 هدفًا عسكريًا إيرانيًا باستخدام طائرات انطلقت من قواعد برية وبحرية، إضافة إلى مسيرات وسفن بحرية، موضحة أن الضربات جاءت بعد هجوم الحرس الثوري الإيراني على سفينة حاويات ترفع علم قبرص.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أن الجيش الأمريكي شن هجمات على السواحل الجنوبية لإيران، معتبرًا أنها جاءت لتعويض ما وصفه بالإخفاق في مضيق هرمز، محذرًا من أن استمرار الهجمات سيؤدي إلى رد أقوى.

مصر تدين الهجمات الإيرانية على الإمارات وقطر والكويت والبحرين وتؤكد تضامنها مع دول الخليج

أدانت مصر بأشد العبارات الهجمات الإيرانية التي استهدفت كلاً من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج.

وأكدت القاهرة، في بيان رسمي، رفضها الكامل لأي أعمال تستهدف أمن وسيادة الدول العربية الشقيقة أو تقوض جهود خفض التوتر وترسيخ الاستقرار الإقليمي، مشددة على تضامنها الكامل مع دول الخليج في مواجهة أي تهديد يمس أمنها وسلامة أراضيها.

ودعت مصر إلى الوقف الفوري للتصعيد، والالتزام بقواعد القانون الدولي بما يساهم في حماية أمن المنطقة وتجنيب شعوبها مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار، مؤكدة أن أمن الخليج يمثل ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة عقب تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أشارت التقارير إلى استهداف مواقع في إيران، أعقبها رد إيراني باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة طالت مواقع مرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في عدد من دول الخليج.

وأثارت التطورات الأخيرة مخاوف دولية من اتساع رقعة المواجهة وانزلاق المنطقة نحو صراع إقليمي أوسع.