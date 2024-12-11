سوريا.. قطر تعيد افتتاح سفارتها وألمانيا تعزز وجودها الدبلوماسي

أعلن ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، “أن بلاده ستعيد افتتاح سفارتها في سوريا قريبا بعد إكمال الترتيبات اللازمة”.

وأكد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، “أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تعكس دعم دولة قطر الثابت للشعب السوري الشقيق، الذي يتطلّع لبناء دولته على أسس العدالة والسلام والاستقرار والازدهار”.

وأوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، “أن إعادة افتتاح السفارة، ستعزز التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية التي تقدمها دولة قطر للشعب السوري حاليا عبر الجسر الجوي”.

ألمانيا تعلن تعزيز وجودها الدبلوماسي في سوريا

أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، “أن بلادها تخطط لزيادة وجودها في سوريا، وستقوم الحكومة بتعيين ممثل خاص لهذا الغرض”.

وكتبت بيربوك على منصة “إكس”: “في ضوء تطور الوضع في سوريا، سنزيد بالتبعية تواجدنا على الأرض، ولهذا السبب قمت بتعيين منسق خاص لسوريا في الوزارة الاتحادية للشؤون الخارجية، وسيتولى وزير الدولة، توبياس ليندنر هذه المهمة”.

وتابعت بيربوك: “حافظت ألمانيا دائما على الحوار مع معظم ممثلي المجتمع السوري، والآن من المهم إعادة قنوات الاتصال هذه، وذلك لإجراء حوار سياسي وتقديم المساعدات الإنسانية”.

وأشارت بيربوك، “إلى أنه يجب على حكومتي إسرائيل وتركيا، عدم تعريض وحدة أراضي سوريا للخطر، والسماح بتشكيل حكومة موحدة في البلاد”.