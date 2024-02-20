قطر تعلن عن المشروع «الأكبر في الشرق الأوسط» لصناعة البتروكيماويات

اعلنت قطر عن توسعة كبيرة لقطاع صناعة البتروكيماويات، بطاقة إنتاجية عالية، من خلال مشروع يعد أكبر استثمار في تاريخ شركة “قطر للطاقة”.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، أن قطر وضعت حجر الأساس لمشروع “مجمع رأس لفان” للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية.

وأكد المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: إن مجمع رأس لفان للبتروكيماويات يعتبر واحدا من أكبر مشاريع البتروكيماويات في العالم، وسيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا في الربع الأخير من عام 2026.

وكشف الكعبي خلال وضع حجر أساس للمشروع، عن اتفاقيات ستوقعها قطر للطاقة في الفترة القليلة القادمة لبيع الغاز الطبيعي المسال مع عدة شركات في آسيا وأوروبا.ت.

وستمتلك شركة قطر للطاقة، حصة 70 بالمئة في المشروع مع شركة “شيفرون”، والتي تمتلك 30 بالمئة بموجب الاتفاقية الموقعة في يناير 2023.

وكانت شركة قطر للطاقة، قالت إن تكلفة المشروع تقدر بنحو 6 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يكون الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، وأن يبدأ الإنتاج في عام 2026.