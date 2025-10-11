قطر تكشف: مركز تدريب الطيارين في أمريكا ليس قاعدة عسكرية

أكدت قطر أنها لن تنشئ قاعدة عسكرية على الأراضي الأمريكية، مشيرة إلى أن المنشأة التي ستُبنى في ولاية أيداهو لتدريب الطيارين القطريين ستكون مركزًا تدريبياً ضمن قاعدة جوية أمريكية قائمة، وستتحمل قطر تكاليف بناء وصيانة هذه المنشأة فقط.

وأوضحت السفارة القطرية في واشنطن، في بيان عبر منصة “إكس”، أن المنشأة تهدف إلى التدريب المتقدم وتعزيز التعاون في الدفاع عن المصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف البيان أن المشروع من شأنه توفير مئات الوظائف للأمريكيين، وأن التخطيط له بدأ منذ عدة سنوات وحصل على الموافقات المحلية اللازمة.

وكان وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث أعلن موافقة “البنتاغون” على بناء المنشأة داخل قاعدة ماونتن هوم الجوية في أيداهو، حيث سيتم تدريب الطيارين القطريين على قيادة مقاتلات “إف 15”.

يذكر أن قطر تستضيف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، ويأتي هذا المشروع لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين ضمن إطار شراكة استراتيجية.

الناشطة لورا لومير تنتقد منح قاعدة جوية أمريكية للقطريين: “إيواء للجهاديين”

هاجمت الناشطة الأمريكية اليمينية، لورا لومير، الاتفاق الذي تم بين الولايات المتحدة وقطر والذي يسمح بوجود قاعدة جوية أمريكية على الأراضي الأمريكية لاستضافة مقاتلات قطرية من طراز F-15 وطواقمها.

واعتبرت لومير، الصحفية المثيرة للجدل، أن هذا الاتفاق بمثابة “إيواء للجهاديين” وأنه يساهم في تمويل الإرهاب الذي يهدد حياة الأمريكيين.

لومير، التي تشتهر بانتقادها الشديد للحزب الجمهوري، أعلنت أنها قد لا تدعم الحزب في الانتخابات النصفية للكونغرس في 2026، بسبب هذا القرار.

وقالت في تغريدة على منصة “إكس”: “لم يخطر ببالي قط أنني سأرى الجمهوريين وهم يمنحون قاعدة عسكرية على الأراضي الأمريكية لقطريين مسلمين يمولون الإرهاب ليقتلوا الأمريكيين”. وأضافت أنها “لا تستطيع بضمير مرتاح” أن تجد أي مبرر لإيواء “الجهاديين”.

وكان الاتفاق الذي وقعته وزارة الدفاع الأمريكية وقطر، يوم أمس، قد نص على نشر المقاتلات F-15 في قاعدة “ماونتن-هوم” الجوية في ولاية أيداهو.

كما تساءلت لومير عن سبب مساعدة الولايات المتحدة لأولئك الذين “ساهموا في تنظيم هجمات 11 سبتمبر”، مشيرة إلى أنها تجد صعوبة في البقاء في حزب “لا يريد رؤية الحقيقة”.

وفي سياق متصل، أُعيد تسليط الضوء على دور لومير في السياسة الأمريكية، حيث كانت قد ساهمت في إقالة بعض موظفي مجلس الأمن القومي بسبب مزاعم بعدم الولاء، وأيضا في انتقادها لعدد من الشخصيات السياسية داخل الحزب الجمهوري.