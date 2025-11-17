قطر تموّل مشروع الأمم المتحدة لدعم الحوار السياسي في ليبيا

رحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، بتوقيع اتفاقية تمويل من الحكومة القطرية لدعم المشروع المشترك “مشروع دعم الحوار السياسي وتعزيز المشاركة المدنية”.

ووقع الاتفاقية سفير دولة قطر لدى ليبيا، الدكتور خالد الدوسري، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتورة صوفي كيمخدزه.

وسيسهم هذا التمويل في تعزيز جهود الأمم المتحدة لتنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها تيتيه إلى مجلس الأمن في 21 أغسطس 2025، كما سيدعم تعزيز المشاركة المدنية الواسعة في العملية السياسية التي يقودها الليبيون ويملكونها.