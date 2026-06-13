قطر تنتزع نقطة ثمينة من سويسرا بتعادل قاتل في افتتاح مشوارها المونديالي

افتتح المنتخب القطري مشاركته في كأس العالم 2026 بتعادل ثمين أمام نظيره السويسري بهدف لمثله، في مواجهة شهدت إثارة كبيرة حتى اللحظات الأخيرة، وأقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية.

ودخل المنتخب السويسري اللقاء بصورة قوية، مستفيدًا من خبرته الدولية الكبيرة، ونجح في فرض أفضليته خلال فترات طويلة من الشوط الأول، قبل أن يترجم تلك الأفضلية إلى هدف التقدم عبر ركلة جزاء منحته الأفضلية وأربكت حسابات المنتخب القطري.

في المقابل، لم يستسلم “العنابي” رغم التأخر في النتيجة، وواصل البحث عن العودة إلى أجواء المباراة، معتمدًا على التحركات الهجومية السريعة والضغط المتواصل في الدقائق الأخيرة، في وقت اعتقد فيه كثيرون أن النقاط الثلاث في طريقها إلى المنتخب السويسري.

ومع دخول المباراة وقتها بدل الضائع، جاءت اللحظة التي انتظرها الجمهور القطري، عندما تمكن القائد بوعلام خوخي من تسجيل هدف التعادل القاتل، ليشعل المدرجات ويمنح منتخب بلاده نقطة ثمينة في مستهل المشوار المونديالي.

التعادل منح قطر دفعة معنوية كبيرة قبل المواجهات المقبلة، خصوصًا أن العودة في النتيجة أمام منتخب بحجم سويسرا تعكس شخصية قوية وقدرة على المنافسة حتى اللحظة الأخيرة. كما أبقى هذا التعادل جميع منتخبات المجموعة الثانية على قدم المساواة بعد نهاية الجولة الأولى، ما يزيد من حدة المنافسة على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل.

وأظهرت المباراة العديد من المؤشرات الإيجابية للمنتخب القطري، أبرزها الروح القتالية والإصرار على العودة رغم التأخر، إلى جانب الأداء المميز لبعض العناصر الهجومية التي نجحت في صناعة الخطر على الدفاع السويسري خلال فترات مختلفة من اللقاء.

وبينما خرج المنتخب السويسري بشعور أقرب إلى الخسارة بعد تلقيه هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة، احتفل القطريون بنقطة قد تكون ذات قيمة كبيرة في حسابات التأهل، خاصة أنها جاءت أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على صدارة المجموعة.

وبهذه النتيجة، يبدأ المنتخب القطري رحلته في كأس العالم بنقطة ثمينة تحمل الكثير من الأمل والطموح، فيما تتجه الأنظار الآن إلى الجولة المقبلة التي قد تلعب دورًا حاسمًا في رسم ملامح المنافسة داخل المجموعة الثانية.