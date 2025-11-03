قطر تهدد أوروبا بتوقف كامل لإمدادات «الغاز الطبيعي المسال»!

حذّر سعد بن شريده الكعبي، وزير الطاقة القطري والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أوروبا مجددًا من توقف صادرات بلاده من الغاز الطبيعي المسال ما لم يُخفّف الاتحاد الأوروبي أو يُلغِ توجيهه بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات (CSDDD).

وقال الكعبي خلال مؤتمر أديبك: إن أوروبا إذا لم تدرس جدّياً إمكانية تعديل أو إلغاء هذا التوجيه مع استمرار فرض غرامة قدرها 5% من إجمالي مبيعات الطاقة العالمية، فلن تتمكن قطر من توريد الغاز الطبيعي المسال للقارة الأوروبية، مؤكدًا أن هذا أمر مؤكّد ولن يُستثنى.

وأضاف الكعبي أن قطر لن تتمكن من تحقيق انبعاثات كربونية صفرية في المستقبل القريب، في ظل التزامات الاتحاد الأوروبي الحالية، في إشارة إلى التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة في تحقيق أهداف الاستدامة الأوروبية.

ويأتي هذا التحذير بعد أن أرجأ مجلس الاتحاد الأوروبي في أبريل نقل المرحلة الأولى من تنفيذ توجيه العناية الواجبة للشركات الكبرى لمدة عام، بينما اقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو إلغاء التوجيه بالكامل بالتوافق مع المستشار الألماني فريدريخ ميرتس، لكن المبادرة لم تحظ بدعم واسع بين الحلفاء السياسيين، وفق بوليتيكو.

يُذكر أن الكعبي سبق أن هدّد أوروبا في أكتوبر الماضي بقطع إمدادات الغاز الطبيعي المسال، ما يزيد المخاوف من تأثير النزاع التشريعي الأوروبي على أمن الطاقة في القارة.