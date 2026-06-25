قطر تودع «كأس العالم» والبوسنة تُبقي آمالها قائمة

ودّع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات، ليُنهي مشواره في البطولة بالمركز الأخير في المجموعة الثانية.

وفرض منتخب البوسنة والهرسك أفضليته مبكراً بعدما افتتح كريم علي بيجوفيتش التسجيل في الدقيقة 29 عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

ولم تمض سوى خمس دقائق حتى عزز المنتخب البوسني تقدمه بهدف ثانٍ جاء بالنيران الصديقة، بعدما اصطدمت تسديدة القائد إدين جيكو بالمدافع القطري سلطان البريك وتحولت إلى داخل المرمى في الدقيقة 34.

وفي مباراته رقم 150 بقميص منتخب البوسنة والهرسك، اقترب المهاجم المخضرم إدين جيكو من إضافة الهدف الثالث، إلا أن تسديدته القوية ارتدت من القائم.

ونجح قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس في إعادة الأمل لمنتخب بلاده بعدما قلص الفارق في الدقيقة 42 بتسديدة من مسافة قريبة، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة والهرسك بنتيجة 2-1.

وكاد المنتخب القطري أن يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن القائم حرم بيدرو ميغيل من تسجيل الهدف الثاني خلال الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، كثّف المنتخب القطري محاولاته بحثاً عن العودة في النتيجة، إلا أن إهدار الفرص استمر، قبل أن يوجه إرمين ماهميتش الضربة القاضية بتسجيل الهدف الثالث للبوسنة والهرسك في الدقيقة 80.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد المنتخب القطري عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الثانية، ليغادر البطولة رسمياً من دور المجموعات، فيما رفع منتخب البوسنة والهرسك رصيده إلى 4 نقاط، محافظاً على آماله في التأهل إلى دور الـ32 ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، بانتظار اكتمال مباريات الجولة الختامية.