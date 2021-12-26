قطر تُؤكد استمرار دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، اليوم الأحد، بديوان المجلس في طرابلس، السفير فوق العادة ومفوضاً لدولة قطر لدى ليبيا خالد محمد الدوسري.

ونقل السفير في مستهل اللقاء، تحيات تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، للمجلس الرئاسي، وتمنياته أن تنعم ليبيا بالاستقرار، والأمان، والتنمية، والازدهار.

وأكد السفير استمرار دعم بلاده لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف للمحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الشعب الليبي، باختيار من يقود دفة البلاد، والوصول بها إلى بر الأمان.

بدوره أشاد النائب بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين ليبيا وقطر من خلال اللجان المختصة.