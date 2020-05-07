قطر تُؤكد دعمها المتواصل لتونس في كافة المجالات

أكد وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، استعداد الدوحة المتواصل لدعم تونس والوقوف إلى جانبها في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الدفاع التونسي عماد الحزقي، مع نظيره القطري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية، اليوم الخميس، فإن العطية أعرب عن اعتزازه بمتانة العلاقات الأخوية التونسية القطرية وتجذّرها، مشيدا بالكفاءات التونسية العاملة بدولة قطر، وبمساهمتها في تحقيق تنميتها وازدهارها.

من جانبه أكد وزير الدفاع التونسي خلال الاتصال الهاتفي، على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

ووجّه الحزقي دعوة إلى نظيره القطري لزيارة تونس، بمناسبة انعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة التونسية القطرية، أواخر 2020.

وجدّد الحزقي الإعراب عن شكر تونس وامتنانها لدولة قطر الشقيقة، على دعمها تونس في هذا الظرف الصحي الصعب، في إشارة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد.

هذا واستقبلت تونس، السبت الماضي، طائرة قطرية محملة بمساعدات طبية لمكافحة كورونا، تشمل مستشفى ميدانيًا مجهزًا بـ100 سرير.

كما وصلت، الأربعاء، أول شحنة مساعدات طبية من قطر إلى تونس، بحمولة 10 أطنان.

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