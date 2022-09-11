قطر تُؤكد دعمها لتحقيق الاستقرار في ليبيا

اجتمع رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبدالله الغانم، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي يزور البلاد حاليا.

وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، واستعراض سُبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وأكد رئيس مجلس الشورى خلال الاجتماع، على دعم دولة قطر لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا، وحرصها على سيادة ووحدة أراضيها، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار وتحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكوناته، والدعم الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جانبه، أعرب رئيس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عن شكره وتقديره لمواقف دولة قطر الثابتة والداعمة للشعب الليبي وجهودها البناءة لإعادة الوئام والاستقرار إلى ليبيا والحفاظ على مصالحها وتحقيق طموحات شعبها.