قطر تُؤكد دعمها لتونس ومؤسساتها

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، استعداد بلاده لدعم تونس ومؤسساتها.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية، جرت أمس الجمعة، بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيَد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان، بأن المكالمة تناولت العديد من المحاور من بينها بالخصوص تجديد الأمير استعداده الكامل لتمويل منصة الإنتاج بسيدي بوزيد.

كما تطرقت المحادثة أيضا إلى مساهمة دولة قطر في إحداث مدينة الأغالبة الطبية.

وأكد أمير دولة قطر على استعداد بلاده لدعم تونس ومؤسساتها في هذه المرحلة التي تمر بها، وجدد دعوته لرئيس الجمهورية لزيارة دولة قطر في أقرب الآجال.

من جانبه عبر رئيس تونس عن قبوله تلبية هذه الدعوة في أقرب وقت ممكن. وأكد سعيّد على أن الأوضاع السياسية التي تمر بها تونس لا يجب أن تقف حائلا أمام مزيد تطوير العلاقات القائمة بين البلدين.